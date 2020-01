Osnabrück . Wegen eines Softwarefehlers kommt es derzeit zu Problemen bei der Online-Kita-Anmeldung in der Stadt Osnabrück.

Seit dem vergangenen Jahr bietet die Stadt eine Online-Anmeldung für Plätze in Kindertagesstätten an. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass Eltern ihre Kinder doppelt und dreifach anmelden. Seitdem können Erziehungsberechtigte die städtische Internetseite www.osnabrueck.de/kita-anmeldung nutzen, die alle Kita-Anmeldungen zentral bündelt und verwaltet. (Weiterlesen: Online-Anmeldung startet: Droht wieder ein Kita-Chaos in Osnabrück?)

Absagen sorgen für Verwirrung

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück kommt es jedoch derzeit aufgrund eines Softwarefehlers zu schriftlichen Absagen, die bei einigen Eltern zu Verwirrung führt. Dabei handelt es sich demnach um Absagen für das noch laufende Kindergartenjahr 2019 und nicht für das kommende Kindergartenjahr 2020.

Die Stadt weist ferner darauf hin, dass die Absagen für das kommende Kindergartenjahr erst ab dem 9. März 2020 verschickt werden. Dieser Bearbeitungsprozess dauert dann bis zum 30. April 2020 an.

Der Dienstleister arbeitet an einer Lösung des Problems.