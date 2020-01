Osnabrück. Ungeahntes, Verqueres und Anderes wollen am Samstag, 11. Januar 2020, der Musiker Fabian von Wegen, der Poetry Slammer Mitch Miller und die beiden Impro-Schauspieler von „12 Meter Hase“ bei ihrer Show „Wortspiel“ im Osnabrücker Haus der Jugend präsentieren. Anders als der Inhalt ist der Zweck ihres Auftritts sehr konkret. Wir verlosen Tickets für das Benefiz-Konzert.

