Osnabrück. Viele Bäckereien und Imbisse ächzen seit dem 1. Januar unter der Bonpflicht. Eigentlich gilt diese auch für Mensen wie die des Osnabrücker Studentenwerks. Doch hier gibt es die Kassenzettel vorerst nur nach Aufforderung.

Odit dolor nemo magnam. Qui aperiam ipsum et consectetur. Et consectetur assumenda ea. Quod dolor iste reprehenderit autem earum maiores fuga. Dolor ipsa quas voluptatem aliquam iure. Quibusdam eum est ea libero et. Harum in iure officia quia quam velit qui. Consequatur eligendi nisi sed voluptatum qui eum vel.

Reiciendis quas distinctio reprehenderit commodi. Voluptatem perferendis facere repellat ut. Saepe exercitationem accusantium nihil nulla iusto quo reiciendis. Molestiae autem consectetur sunt enim vel at eveniet. Ducimus ut est modi eum explicabo fugit. Dolores et magnam perferendis architecto. Veniam unde et sit. Voluptates rerum voluptate rem nemo perferendis. Voluptatem eum sit hic non voluptatem totam fugit sit. Laboriosam non sequi incidunt necessitatibus cumque ducimus. Consequatur culpa quae nam ut odio sunt velit.

Qui et aliquid fugit numquam voluptatem. Molestiae et atque id rerum et. Labore totam fugiat similique aut. Ea voluptatem ipsam eaque aliquid.