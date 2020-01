Osnabrück. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wird trotz eines Sondierungsgesprächs ihren Streik beim zweitgrößten Anbieter im Schienen-Regionalverkehr in NRW fortsetzen.

Nach Angaben von Keolis trafen sich am vergangenen Montagmittag die EVG-Verhandlungskommission sowie die Geschäftsführung von Keolis Deutschland zu dem rund vierstündigen Sondierungsgespräch. Der Dialog soll am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, über konkrete Inhalte erst nach Abschluss aller Sondierungsgespräche öffentlich zu sprechen. „Leider wird die EVG keine Streikpause vornehmen, was wir insbesondere für unsere Fahrgäste sehr bedauern“, wird Anne Mathieu, Geschäftsführerin Keolis Deutschland, in einer Pressemitteilung zitiert.

Darum wird gestreikt

Die EVG fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Die Verhandlungspositionen beider Seiten schienen vor Beginn der Sondierungsgespräche allerdings noch weit voneinander entfernt. So klagte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal noch am Freitag, dass der Gewerkschaft „kein verhandlungsfähiges Angebot“ vorliege. Keolis selbst hatte dagegen berichtet, der EVG ein deutlich verbessertes Angebot unterbreitet zu haben, das den EVG-Wünschen bei wichtigen Themen „sehr weit“ entgegenkomme.

Diese Linien sind betroffen

Die Eurobahn ist nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Anbieter im Regionalverkehr auf der Schiene in Nordrhein-Westfalen. Sie betreibt insgesamt 15 Regionalexpress- und Regionalbahnlinien. Sie fährt auf zwei Linien durch das Osnabrücker Land: einmal als Wiehengebirgsbahn von Hengelo über Osnabrück nach Bielefeld (RB61) und als Teuto-Bahn von Münster nach Osnabrück (RB66).

Keolis bittet seine Fahrgäste, sich weiterhin auf der Homepage unter www.eurobahn.de/verkehrslage/ zusätzlich zu informieren. Das eingeführte Ersatzkonzept gelte nach wie vor.

(mit dpa)