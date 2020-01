Als Giovanni Agricola stellte sich niederländische Gitarrist Jan Akkerman am Sonntag in der Gaste Garage vor, wo er mit seiner Band die Zuschauer von den Stühlen riss. Foto: David Ebener

Hasbergen. Als Jan Akkerman in den Siebziger- und Achtzigerjahren seine erfolgreichste Zeit erlebte, waren die meisten der 130 Besucher, die am Sonntag zu seinem Konzert in die ausverkaufte Gaste Garage kamen, Teens und Twens. Nun erlebten sie den 73-jährigen Gitarristen und seine Band in Hochform in der Autowerkstatt.