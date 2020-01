Osnabrück. Der Streik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geht weiter. Dies führt weiterhin zu zahlreichen Eurobahn-Zugausfällen in der Region. Besonders betroffen ist die Strecke zwischen Münster und Osnabrück. Ab dem 6. Januar gilt ein erweitertes Ersatzkonzept.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) teilt mit, dass sie ihren Arbeitskampf bei Keolis/eurobahn weiter fortsetzen wird. Das bedeutet für Bahnfahrer in der Region vor allem: Zugausfälle bei der RB 66 (Münster – Osnabrück). Entlang der Linie hat die Eurobahn einen Schnellbus, der direkt zwischen Münster und Osnabrück fährt, eingerichtet. Ein weiterer Bus fährt alle Halte entlang der Linie an. Darüber hinaus bittet die Eurobahn die Fahrgäste, die Linie RE 2 zu nutzen.

Weiterhin sind die Verbindungen zwischen Dortmund und Soest, Münster und Rheine, Münster und Paderborn und Bielefeld und Minden betroffen. Alle streikbedingten Ersatzkonzepte gelten für eine unbestimmte Dauer. Die Eurobahn bittet die Fahrgäste, sich stets online auf eurobahn.de zu informieren.

EVG streikt weiterhin

Am Montag (6. Januar) soll ein Sondierungsgespräch zwischen Keolis Deutschland und der EVG stattfinden, teilte Keolis mit. Keolis Deutschland hatte der EVG am 30. Dezember ein weiteres Angebot vorgelegt. Demnach ist das Unternehmen unter anderem gewillt, die Gehälter einheitlich und linear zu steigern. Auch die Einführung eines Zeitguthabenkontos habe Keolis angeboten.

Der Schwerpunkt des anhaltenden Streiks ist laut Keolis in der Eurobahn-Werkstatt in Hamm-Heessen. Obwohl zuletzt höchstens fünf Prozent der Gesamtbelegschaft streikten, sei die Werkstatt mit der Wartung und Reparatur der Züge in Verzug. Deshalb komme es zu den Zugausfällen. Neben der Reduzierung des Sitzplatzangebots sei das Unternehmen gezwungen, einige Linien beziehungsweise Linienabschnitte durch Busse zu ersetzen. Deshalb gelte ab dem 6. Januar bis auf Weiteres der erweiterte Ersatzfahrplan.

Die EVG teilte derweil mit, dass sich mit jedem Streiktag die Situation an den Bahnsteigen verschärfe. "Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird Keolis/Eurobahn keinen einzigen Zug mehr fahren können. Das scheint die Geschäftsleitung aber nicht sonderlich zu interessieren", stellte der EVG-Vorsitzende Torsten Westphal fest. Keolis trage die alleinige Verantwortung für die augenblickliche Situation.



Nach Einschätzung des EVG-Vorsitzenden ist eine Einigung zum Greifen nah. "Strittig ist im Wesentlichen die Frage der gerechten Bezahlung, die ist unseren Kolleginnen und Kollegen ganz wichtig", stellte er fest. "Wir werden am Montag den Termin wahrnehmen und zu Sondierungsgesprächen zusammenkommen", erklärte Westphal. "Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir uns schon früher zusammensetzen können. Doch diese Möglichkeit ließ die Geschäftsführung erneut verstreichen und damit auch die Möglichkeit einer Beendigung des Streiks noch vor Wochenbeginn."