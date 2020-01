Osnabrück. Zwei unterschiedliche Vermittlungsformate begleiten die Ausstellung „Celebration Factory“, die noch bis einschließlich Sonntag, 2. Februar, in der Osnabrücker Kunsthalle zu sehen sein wird.

Der Name "Salon d'échange", zu deutsch: Austausch, steht bei der Ausstellung in der Kunsthalle für ein performatives Mitmachangebot, das während der gesamten Öffnungszeit die Ausstellungsbesucher gleich am Eingang dazu einlädt, sich in einer begehbaren „Garderobe hinter der Garderobe“ in eine bestimmte Figur zu verwandeln.

Verschobene Wahrnehmung

Dadurch entfällt die Rolle und Distanz des reinen Beobachters und die Wahrnehmung des Zuschauer verschiebt sich so, dass dieser „selbst zu einem Teil der Celebration Factory“ wird, wie Kuratorin Manila Bartnik es ausdrückt. Sie selbst hat es bereits mit einem schwarzen Herrenanzug ausprobiert.

„Man nimmt die Exponate und die Masken, die unsere Gesellschaft prägen, bewusster war, wenn man selbst eine trägt“, sagt sie – und berichtet darüber, dass viele Besucher sich etwa als die Filmfigur „Joker“ geschminkt haben.

Regionale Künstler begleiten das Angebot

Während der "Salon d'échange" ein eigens entwickelter, unangeleitet performativer Dauerrahmen für die Ausstellung von Filip Markiewicz ist, sind die vier kommenden Performance-Workshops ein von jeweils unterschiedlichen regionalen Künstlern begleitetes Angebot. Ausgehend von der körperlichen Präsenz der Teilnehmer werden mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auf individueller Grundlage performative Handlungen so niederschwellig erarbeitet und eingeübt, dass dafür keinerlei Vorkenntnisse benötigt werden.

Thematisch passende Workshops

Der Ausstellungsraum biete diesbezüglich mit seinen offenen Laufstegen und Bühnen natürlich eine „Steilvorlage“, betont Bartnik – aber auch, dass die Workshops im Gegensatz zum Salon thematisch von der „Celebration Factory“ entkoppelt sind.



Während sie selbst ihren Fokus auf sich ständig wiederholende Alltagshandlungen richtet, liegt der Schwerpunkt bei Jakob Bartnik auf Handlungsbeschränkungen durch Form und Material. Joran Yonis wiederum versteht sich als vergleichsweise klassische Performance-Künstlerin, während Simon Niemann vom Theater kommt.

