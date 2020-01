Vorjahressieger Daniele Veterale glänzte als Klaus Kinski. Am Samstag findet die nächste Auflage des Dichter-Wettstreits „Poetry Slam – Dead or Alive“ in Osnabrück statt. Foto: André Havergo

Osnabrück. Der ungewöhnliche Dichter-Wettstreit „Poetry Slam – Dead or Alive“ findet in der Regel vor ausverkauftem Haus statt. Am Samstag, 11. Januar, wird im Theater am Domhof in Osnabrück die nächste Runde zwischen den lebenden und den toten Dichtern ausgefochten. Wir verlosen Tickets.