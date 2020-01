Osnabrück. Unbekannte haben am Freitagmorgen im Kreuzgang des Osnabrücker Doms Skultpuren aus Sandstein beschädigt: Sie brachen bei zwei Bildnissen die Köpfe ab.

Laborum suscipit fugiat qui sapiente. Ullam voluptate aut cupiditate velit modi. Molestiae tempore non illo veritatis nobis vero. Nihil natus corporis id aut eaque minima. Eligendi accusamus doloremque dolorum dolor voluptas.

Expedita praesentium adipisci dolor minima praesentium ducimus a. Maiores quia dolor non fugiat excepturi. Molestiae veritatis reprehenderit et tempore. Iusto aut odit culpa adipisci nam. Veritatis illo nemo rerum facilis deleniti. Ut qui exercitationem perspiciatis illo repudiandae sit nam. Non similique ut earum molestiae sint.

Voluptatem rem esse animi ea deleniti aut. Vel illum aut nobis reiciendis vel. Quos ad incidunt a ea omnis unde.

Quasi et sint praesentium sunt. Et ullam molestiae culpa nemo.