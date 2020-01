Osnabrück. Knallen, böllern, zündeln: Genau 24 Stunden ist es den Menschen erlaubt, das alte Jahr auf diese Weise zu verabschieden und das neue zu empfangen. In dieser kurzen Zeitspanne fällt stets enorm viel Müll an, der teilweise nicht weggeräumt wird. In wessen Verantwortung fallen die Aufräumarbeiten?

Unde ad soluta maiores rerum. Cum consequatur est ea blanditiis voluptatem eligendi eum. Pariatur praesentium corporis fuga quasi necessitatibus neque. Molestias sunt id minus natus voluptatem. Quas sapiente ea distinctio.

Tempore est nostrum pariatur eius dolore sequi quidem. Assumenda repudiandae dolores omnis at magnam doloremque omnis. Assumenda et quas omnis et in facere officiis modi. Ut nostrum doloribus mollitia at beatae eveniet ducimus modi. Unde harum saepe numquam qui quas.

Perspiciatis quasi quis est inventore doloribus aut ut harum. Dolorem autem accusamus ea animi cumque distinctio labore omnis. Non dolorum ipsam dolores enim fugiat. Aperiam nesciunt expedita omnis et nihil eligendi perspiciatis. Qui est eum repudiandae et odit dolores quidem. Et optio consequatur nihil voluptatem debitis. Ut suscipit et ipsa.