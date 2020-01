Jan Akkerman zeigt am Sonntag seine Klasse in Hasbergen CC-Editor öffnen

Spielt immer noch in der obersten Gitarren-Liga und am Sonntag in Hasbergen: Jan Akkerman. Foto: Paul Bergen

Hasbergen. Am Heiligen Abend 2019 feierte der niederländische Gitarrist Jan Akkerman seinen 73. Geburtstag. Am Sonntag zeigt er in der Gaste Garage in Hasbergen, warum Jazz-Fans froh sein dürfen, dass er sich noch nicht aufs Altenteil zurückgezogen hat.