Osnabrück. Mit dem neuen Nahverkehrsplan für das Osnabrücker Land, den Stadt- und Kreistag vergangenen Monat beschlossen haben, ist die Osnabrücker Stadtbahninitiative (SBI) nicht zufrieden.

Wie die SBI in einer Mitteilung formulierte, dauerten viele Prozesse zu lange – wie beispielsweise die Umsetzung von Maßnahmen zur Busbeschleunigung. Bereits zum Start des vorangegangegen dritten Nahverkehrsplanes sei 2013 zu diesem Zweck ein Arbeitskreis aus Stadt und Stadtwerken gegründet worden, ohne dass es bis heute zu sichtbaren Verbesserungen gekommen sei. Im Gegenteil: Die SBI stuft den Rückbau der Busspur auf der Iburger Straße und die Einordnung der Busse auf Bohmter und Bremer Straße als Fehlentscheidungen ein.

Auch Maßnahmen, um den ÖPNV in der Region voranzubringen, werden von der Initiative kritisiert: Nicht einmal ein Ziel sei formuliert, auf welchen Anteil am Verkehrsaufkommen der ÖPNV von den aktuell acht Prozent bis 2024 anwachsen soll. Bereits überfällig sei zudem ein von der Stadt beschlossener Workshop, der Ergebnisse zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs bringen soll.

Am 11. Januar 2020 will die SBI an einem Informationsstand auf der Großen Straße in Osnabrück einen Stadtbahn-Trassenvorschlag vorstellen.