Nancy Plaßmann (rechts) gratuliert der Gewinnerin des Planspiels Börse, Leoni Axmann. Die Studentin beschäftigte sich mit nachhaltigen Geldanlagen. Mit ihr freuen sich Christian Labude und Sara Buttke-Weßel von der Sparkasse. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Für Sparer sieht es mau aus. Die Zinsen sind so niedrig, dass es sich kaum lohnt, Geld bei der Bank anzulegen. Alternative: in Wertpapiere investieren. Doch wie lassen sich Gewinne und Nachhaltigkeit in Einklang bringen? Leoni Axmann aus Osnabrück hat beim Planspiel Börse teilgenommen und mit ihren Investments in nachhaltige Aktien überzeugt.