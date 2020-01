Beine und Steine: Wie groß ist der Erziehermangel in Osnabrück? CC-Editor öffnen

Bei "Immer der Hase nach" geht es am 2. Januar unter anderem um den Erziehermangel in Osnabrück. Foto: Jens Büttner/dpa/NOZ

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück investiert momentan in den Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder. Neue Kita-Plätze werden geplant und eingerichtet, doch es gibt ein Problem: Erzieher fehlen an allen Ecken und Enden. Wie groß das Problem in Osnabrück ist, erklärt NOZ-Reporterin Sandra Dorn.