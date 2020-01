Osnabrück. Rund 10.000 Jungen und Mädchen werden vor allem am kommenden Sonntag, 5. Januar, im Bistum Osnabrück wieder als „Sternsinger“ unterwegs sein. Vor einem Jahr haben die Sternsinger im Bistum rund 1,2 Millionen Euro gesammelt.

Mit den Spenden werden laut Mitteilung des Bistums Osnabrück weltweit Gesundheits- und Sozialprojekte für Not leidende Kinder unterstützt. Bundesweit kamen bei Aktion zu Jahresbeginn 2019 rund 50,2 Millionen Euro zusammen.



Bei ihren Besuchen verkünden die als „Heilige Drei Könige“ in bunte Gewänder gekleideten Jungen und Mädchen in Liedern und Versen die Geburt Jesu. Dabei malen sie mit Kreide den lateinischen Segenswunsch „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne diese Wohnung) mit den Zeichen „20+C+M+B+20“ an die Haustüren und sammeln für ihre Altersgenossen in Asien, Ozeanien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen 2020, Beispielland ist der Libanon.

Vier Sternsinger aus der katholischen Kirchengemeinde in Suttrup-Lohe (Kreis Emsland) vertreten am 7. Januar das Bistum Osnabrück beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Aktion „Dreikönigssingen“ ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.