Osnabrück. Eine 84-jährige Frau ist in Osnabrück Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Ein angeblicher Handwerker hat der Dame Schmuck und Bargeld gestohlen. Mitte Dezember hat es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Der Unbekannte klingelte am Montagmittag gegen 12 Uhr an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Osnabrücker Wiesenstraße. Der 84-jährigen Bewohnerin gegenüber gab er sich als Handwerker aus, der den Wasserdruck überprüfen müsse. Das teilt die Polizei mit. Der Mann schickte die Seniorin in das Badezimmer ihrer Wohnung und drückte ihr dort die Duschbrause in die Hand. Dann gab er ihr auf, den Druck des Wassers zu beobachten. (Weiterlesen: Das sind die fünf miesesten Tricks von Betrügern – und so schützen Sie sich)

Bevor der Trickbetrüger den Raum verließ, um die angeblichen Arbeiten auszuführen, wies er die Dame an, ihren Schmuck abzulegen. Sonst bestünde die Gefahr, dass sie einen "Schlag" bekommen könne. Anschließend ließ er die Seniorin bei geschlossener Tür im Badezimmer sitzen. Nachdem diese über längere Zeit wiederholt vergeblich nach dem vermeintlichen Handwerker gerufen hatte, ging sie hinaus. Der Mann war nicht mehr da, außerdem fehlten Schmuck und Bargeld. (Weiterlesen: Das waren 2019 die ungewöhnlichsten Polizei-Einsätze in der Region Osnabrück)

So wird der Betrüger beschrieben

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat einen dunklen Teint und schwarze Haare. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch und trug Straßenkleidung. Wer eine Person kennt, auf die diese Beschreibung zutrifft oder wer jemanden in der Wiesenstraße gesehen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 bei der Polizei.

Erst am 14. Dezember hatte es einen ähnlichen Trickdiebstahl in der Kokschen Straße gegeben.