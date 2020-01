Hat in sich hineingehrocht und wieder eine neue Partyreihe erdacht: Am Freitag startet DJ Sebastian Osterhaus mit den „Dance Monkeys“ in der Kleinen Freiheit. Foto: Thomas Wübker

Osnabrück. Mit der neuen Partyreihe „Dance Monkeys“ startet Sebastian Osterhaus am Freitag in der Kleinen Freiheit in Osnabrück ins neue Jahrzehnt. Am Tag danach schaut er bei der „Disco 2000“ zurück. Im Gespräch mit der Redaktion wagt er einen kleinen Ausblick in die Zukunft.