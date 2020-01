Verlierer des Immobilienbooms sind die Osnabrücker Mieter

Eigentümer können sich insbesondere in den besten Osnabrücker Lagen über einen steigenden Immobilienwert freuen. Das Bild zeigt Häuser in einer der teuersten Straßen Osnabrücks: der Lürmannstraße am Westerberg. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Eigentümer, die in den vergangenen Jahren Osnabrücker Immobilien erworben haben, können sich freuen. Der Rekordtief bei den Zinsen führt zu größerer Nachfrage und einem steigenden Wert ihrer Immobilien - insbesondere in den besten Lagen, wo das Angebot besonders knapp ist. Während Wohnungseigentümer profitieren, müssen Mieter für steigende Mieten immer tiefer in die Tasche greifen. Sie sind die Verlierer des Booms. Ein Kommentar.