Eine Männerdomäne ist der Blues in Osnabrück. Beim Monday Blues Jam am Tag vor Silvester brach die amerikanische Sängerin Lisa Mills in diese Domäne ein. Mit Erfolg. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. In Konzert-Atmosphäre und im großen Saal der Lagerhalle ging die letzte Monday Blues Jam des Jahres 2019 am Tag vor Silvester in Überlänge über die Bühne. Die Osnabrücker Blues-Männer hatten sich eine Dame als Gaststar eingeladen. Lisa Mills musste aber lange warten bis sie auf die Bühne gelassen wurde.