Osnabrück. Um junge, begabte Menschen bei ihrer musikalischen Ausbildung zu unterstützen, hat die Musik- und Kunstschule Osnabrück eine Spende in Höhe von 2500 Euro von der Bürgerstiftung erhalten. Diese Summe kam bei einem Konzert zusammen, bei dem auch eine Eigenkomposition eines Schülers von einem Orchester aufgeführt wurde.

