Einbrecher in Osnabrück wird beobachtet, kann aber entkommen CC-Editor öffnen

Spurensicherung an einer Eingangstür. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Osnabrück. Bei seinem ungebetenen Besuch in eine Beratungspraxis an der Johannisstraße wurde ein Einbrecher am Samstagmorgen beobachtet. Er konnte jedoch fliehen, bevor die Polizei zur Stelle war.