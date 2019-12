Osnabrück. Direkt vor der Johanniskirche wurden am 2. Weihnachtstag zwei E-Bikes gestohlen. Aber auch von zwei anderen Fahrraddiebstählen ist im Polizeibericht die Rede.

Zwischen 17.50 und 19.30 Uhr müssen die Langfinger am Donnerstag die Schlösser der beiden E-Bikes geknackt haben, teilt die Polizei mit. Es handelte sich um zwei 28er Räder der Marke Raleigh, eines in Rot und das andere in Grau.

Einen Tag später verschwand an der Niedersachsenstraße ein hochwertiges E-Bike der Marke Raymann. Das schwarze 27-Zoll-Fahrrad stand im Parkhaus des Marienhospitals und war an einem Fahrradbügel angeschlossen. Auffällig an dem Diebesgut sei eine große, goldfarbene Klingel, teilt die Polizei mit.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr in der Bierstraße. Dabei fiel dem Täter ein schwarzes E-Bike in die Hände, das mit einem weißen Faltschloss in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt worden war.

Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der Räder erbittet die Osnabrücker Polizei unter den Rufnummern 0541 /327 2115 oder 327 2215.