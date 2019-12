Bilder vom Trubel: So sah es am Tag nach Weihnachten in der Osnabrücker City aus CC-Editor öffnen

In der Großen Straße mussten sich die Besucher in Osnabrück auf den Nach-Weihnachts-Trubel einstellen. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Am Tag nach Weihnachten war erwartungsgemäß viel los in der Osnabrücker Innenstadt. Vor vielen Parkhäusern stauten sich die Autos, in der Innenstadt eilten Menschen mit Einkaufstüten durch die Fußgängerzone.