Osnabrück. Nach den Weihnachstagen ist vor dem Jahreswechsel – und das bedeutet: Viele Menschen sind im Auto unterwegs. Auf der A1 rund um das Lotter Kreuz bedeutete das am Freitag: Stau.

Vor allem in der Mittagszeit bis in den Nachmittag hinein kamen die Fahrzeuge rund um das Lotter Kreuz nur langsam voran. Insbesondere in den Baustellenbereichen staute sich der Verkehr. Laut der Verkehrsflusskarten von Anbietern wie Google Maps mussten sich vor allem Fahrer, die südlich des Lotter Kreuzes in Richtung Bremen unterwegs waren, ein wenig in Geduld üben. Am späten Nachmittag entspannte sich die Situation.