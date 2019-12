Osnabrück. Bei einem Autobrand auf der A33 bei Osnabrück ist ein hochwertiges BMW-Cabriolet zerstört worden. Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Abfahrt Lüstringen musste zeitweise gesperrt werden.

