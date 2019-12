Osnabrück. Einen nicht alltäglichen Besuch haben die Einsatzkräfte in der Kooperativen Regionalleitstelle von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an Heiligabend in Osnabrück bekommen: Luke Benett und Jake Conner besuchten mit ihren Eltern die Beamten, um einen Brief und Süßigkeiten zu übergeben.

Die Freude bei den Polizisten, Feuerwehr- und Rettungskräften war riesig, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. "Eine tolle Idee mit ganz viel Herz", sagte demnach ein Polizist. Als kleines Dankeschön überreichten die Beamten dem vierjährigen Luke und dem zweijährigen Jake ein Spielzeug-Polizeiauto.

Auf ein Geschenk verzichtet

Vater Benjamin, selbst ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz tätig, erzählte, dass die beiden Jungs extra auf ein Geschenk verzichtet hätten, um den Beamten eine kleine Freude zu machen. Sie wollten zudem mit dem Brief "Danke" sagen für den täglichen Einsatz.

Zusammen mit den Kindern verfassten die Eltern den Brief an die Beamten. Hier heißt es unter anderem: "Wir danken euch für jeden Tag, den ihr für uns da seid, wir danken euch für eure Hilfe, wenn wir sie brauchen, wir danken auch dafür, in Situationen rein zu gehen, die wir uns niemals trauen würden. ...ihr seid Retter mit Herz."



Besuch per Facebook abgesprochen

Zustande gekommen war der Besuch, weil Vater Benjamin sich am Vortag mit einer Nachricht an die Polizei Osnabrück auf Facebook wandte. Er fragte, ob ein kurzer Besuch der Einsatzleitstelle an Heiligabend möglich sei. Auch die Beamten des Polizeikommissariats in Bramsche bekamen an Heiligabend Besuch von der vierköpfigen Familie aus Wallenhorst. Die Idee für diese Aktion stamme von Luke, so der Vater.

Bereits im vergangenen Jahr besuchte die Familie an Heiligabend Feuerwehren und Rettungsdienste sowie umliegende Krankenhäuser.