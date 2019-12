Osnabrück. Dank der finanziellen Unterstützung einer Stiftung kann die Hochschule Osnabrück neue, umfangreiche Forschungen zum Thema autonomes Fahren aufnehmen. Ab März 2020 wird sich ein Doktorand intensiv mit dieser Schlüsseltechnologie der Zukunft befassen.

