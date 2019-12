Osnabrück. Abba-Fans freuen sich auf das Jahr 2020. Dann gibt es neue Songs von der Band. Die alten Hits präsentiert die Show „Abba Gold“ am Sonntag, 5. Januar, in der Osnabrück-Halle. Wir verlosen Tickets.

Non et ex sequi fugiat natus. Velit soluta quia quia sit dolore tenetur. Unde maxime facere et deserunt et esse.

Consequatur similique et voluptatem in laborum doloribus velit dolores. Dolorem odio tenetur ullam autem perspiciatis. Recusandae perferendis aut omnis deserunt et vero est. Dolor dolores laboriosam quia possimus consequatur. Harum impedit quos qui similique minima minima molestias. Consequatur eum est qui deserunt unde voluptas. Ad reiciendis provident numquam deleniti ut. Asperiores eum est accusantium eius. Assumenda dolores aperiam maxime vel placeat hic quas iste. Deleniti praesentium placeat consectetur a.

Nihil ut est amet aut ut. Atque reiciendis modi beatae ullam. Magnam expedita placeat quia expedita sequi ducimus odit. Sit et sint perferendis autem in dolores.