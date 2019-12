Osnabrück. Über eine Spende in Höhe von 3.000 Euro freut sich die Jugendhilfe im „Haus am Schlehenbusch“. Die heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der Diakonie Osnabrück Stadt und Land wird jährlich von dem IT-Unternehmen TSO-Data GmbH finanziell unterstützt. Dieses Jahr kommt die Spende einem Songwriting Projekt zugute.

