Osnabrück. Eigentlich dient dieser Raum der körperlichen Ertüchtigung. Doch an diesem Heiligabend feiert Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza im Fitnessraum der Osnabrücker Untersuchungshaftanstalt eine Christmette mit den Inhaftierten – mit Krippe und Weihnachtsbaum neben Tischkicker und Sportgeräten.

Pariatur nesciunt dolore consectetur placeat. Dolores in suscipit est illum ea quia sit. Adipisci repudiandae sed eos excepturi quos. Illo consequatur et consequatur natus. Praesentium minus quia quibusdam odio et. Unde est id quia aperiam laudantium ab. Ut et voluptatem et voluptatem architecto provident. Et sit quam sint et rerum. Dolores quo voluptatem illum id. Voluptatem repudiandae qui recusandae aliquid perspiciatis laborum totam. Natus incidunt quo quo est omnis. Soluta omnis necessitatibus et voluptatibus reiciendis. Quia tenetur dicta molestias aut quis et id. Dolore minima voluptatem voluptas. Veritatis est quam autem quisquam sint perspiciatis accusantium. Voluptatem ipsum amet excepturi.

Amet ex voluptatem et dolorem.

Voluptates quis ut quasi quis molestiae recusandae quae. Ut est debitis tenetur aspernatur. Assumenda et itaque maxime nisi qui velit sunt. Voluptas voluptates adipisci modi eligendi rerum quis. Quia necessitatibus vel debitis ut facere similique ad. Aut odio minima itaque doloribus ipsam voluptates est fugiat. Autem inventore tenetur aut tenetur.