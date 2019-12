Osnabrück. "O du fröhliche...", gespielt von der Schülerkapelle im strömenden Regen auf dem Nikolaiort, damit ging die 30. Adventsaktion des Osnabrücker Ratsgymnasiums am Vormittag des Heiligabends zu Ende. Mit verschiedenen Aktivitäten sammelten die Schüler im Advent 2019 für die Psychosoziale Krebsberatungsstelle 2503 Euro.

