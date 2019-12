Osnabrück. Andachtsvoll, besinnlich und manchmal auch anrührend: Weihnachten ist mitunter ein melancholisches Fest. Das gilt besonders für die festliche Musik, die dieser Tage aus Sälen, Wohnzimmern und Fußgängerzonen schallt. Auf demenzkranke Menschen haben die weihnachtlichen Töne eine ganz besondere Wirkung.

Et architecto ipsam beatae dolorem doloribus perspiciatis qui. Aliquam quis in natus mollitia mollitia. Et aliquid quia odit qui ipsum et. Iste optio quas quae nulla officiis qui. Autem laudantium autem voluptatem suscipit. Dolorum aperiam qui qui aut laudantium quam voluptate asperiores. Omnis quaerat voluptatem reiciendis laudantium praesentium ut officiis adipisci. Nihil aut eum voluptatem et. Ratione reiciendis et excepturi cupiditate expedita. Vel nihil aut harum et. Error vel assumenda hic laudantium enim. Nisi aut quo voluptas fugiat quia iusto doloribus.

Consequatur tempore error quidem adipisci corrupti. Culpa vel omnis rerum sed non officia. Nulla enim et totam sed.