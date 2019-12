Osnabrück. Die Bundespolizei Osnabrück ist auf der Suche nach einem Mann, der eine Zugbegleiterin der Nordwestbahn beleidigt und bedroht hat. Der Gesuchte sei im Hauptbahnhof Osnabrück eingestiegen und bis Achmer gefahren.

