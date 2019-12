Corinne Chapelle will die Klassik erfahrbar machen CC-Editor öffnen

Schülerin von Yehudi Menuhin: Violinistin Corinne Chapelle spielt am Sonntag in Osnabrück Werke von Beethoven und anderen. Foto: Karin van der Meul

Osnabrück. An ihr erstes Konzert hat Corinne Chapelle als Dreijährige gespielt. Im Gespräch mit der Redaktion erzählt sie, welche Rolle Pferde für ihre Karriere gespielt haben, wie klassische Musik auch ohne Vorbildung zur Erfahrung wird und welchen Rat Yehudi Menuhin ihr gegeben hat. Am Sonntag spielt sie in Osnabrück.