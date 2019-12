Osnabrück. Unerfreulich endete für einen Belmer und seine Freundin der Besuch in einer Osnabrücker Dico in der Nach zum Samstag. Während sie tanzten, wurden ihnen erst der Schlüssel und dann das dazugehörige Auto geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, feiert der Belmer zusammen mit seiner Freundin in einer Diskothek an der Baumstraße. Unbekannte entwendeten dort den Fahrzeugschlüssel zu einem grauen Mazda CX-5, der an der Richardstraße geparkt war. Als der Mann den Diebstahl des Schlüssels bemerkte, sah er sofort nach seinem Fahrzeug. Vergeblich, es war entwendet worden.

Wer hat den Mazda gesehen?

Die Polizei Osnabrück sucht nach Personen, die Beobachtungen machen konnten oder das Fahrzeug mit dem Kennzeichen OS-VK 4988 irgendwo gesehen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.