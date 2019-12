Indie-Rock aus Osnabrück: Malte Thiede (rechts) und Sven Bensmann mit ihrer Band Hi!Spencer in der Lagerhalle. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Zum zweiten, aber auch zum letzten Mal bestritten die fünf Osnabrücker Freunde von "Hi!Spencer" ihr traditionelles Jahresabschlusskonzert in der restlos ausverkauften Lagerhalle. Im nächsten Jahr steht ein Umzug in den größeren Rosenhof an.