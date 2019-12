Ihr neues Album stellt die Osnabrücker Band North Alone am Samstag im Bastard Club in Osnabrück vor. Foto: Lukas Grünke

Osnabrück. Die Osnabrücker Folk-Punk-Band North Alone schaut am Samstag, 28. Dezember, beim Jahresabschlusskonzert im Bastard Club in die Vergangenheit und in die Zukunft.