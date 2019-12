Osnabrücker Grundschule am Schölerberg spendet 3000 Euro an Hilfsprojekt CC-Editor öffnen

Kinder der Grundschule am Schölerberg überreichen symbolisch Spielgeldscheine an Ralf Gutsche. Die Freude darüber, dass sie ein Hilfsprojekt in Haiti unterstützen können, ist groß. Foto: André Havergo

Osnabrück. Bei einem Sponsorenlauf haben die Schüler der Osnabrücker Grundschule am Schölerberg knapp 6000 Euro erlaufen. Die Hälfte spenden sie – wie bereits im vergangenen Jahr – an ein Hilfsprojekt in Haiti, der Rest fließt in Schulprojekte für die Grundschüler.