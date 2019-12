Dieter Schnarre, Edith Bohne und Norbert Witte (von links) vom Sängerkreis spendeten 1000 Euro an den Musikunterricht der Gesamtschule Schinkel. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Singen für den guten Zweck: Die Sängerkreisgruppe Osnabrück-Stadt spendet den Erlös ihres Chorkonzertes in Höhe von 1000 Euro in diesem Jahr an die Gesamtschule Schinkel – genauer: an den Fachbereich Musik. Chor, Bigband und Musicalgruppe der Schule sollen davon profitieren.