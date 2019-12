Osnabrück. Unter dem Motto „Erfülle dir einen Weihnachtswunsch“ wurden im Osnabrücker Kaufhaus Schäffer Spielsachen verschenkt. Im Rahmen einer Spendenaktion waren zuvor in der Adventszeit sogenannte Osnabrücke-Taler verteilt worden, um Kindern mit Fluchtgeschichte einen Freude zu bereiten.

