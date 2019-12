Osnabrück. Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) weist auf Verkehrsbeschränkungen und veränderte Fahrtzeiten des Busverkehrs an Heiligabend und Weihnachten sowie Silvester und Neujahr hin. Wer nicht weiß, wie er von der Silvesterparty nach Hause kommen soll, kann den Nachtbus nutzen

An Heiligabend fahren die Busse nach dem Samstag-Fahrplan, wie die VOS in einer Pressemitteilung schreibt. Im Stadtgebiet Osnabrück werden alle Fahrten durchgeführt, die bis 17 Uhr am Neumarkt starten. Im Regionalverkehr enden die Busfahrten teilweise früher. Die Linie 650 fährt beispielsweise, ebenso wie alle anderen Taktlinien im nördlichen Landkreis, bis 14 Uhr. Richtung VOS Nordost startet die letzte Fahrt der Linie X273 Richtung Vehrte um 16.25 Uhr am Hauptbahnhof. Richtung VOS Süd fährt die Linie 466 letztmalig um 16.27 Uhr am Neumarkt ab.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fahren die Busse wie an Sonn- und Feiertagen. Betriebsbeginn ab Neumarkt ist um 9.45 Uhr.

Silvester und Neujahr

Genau wie an Heiligabend gilt auch für Silvester ein Fahrplanangebot wie sonst an Samstagen. Die letzte planmäßige Fahrt ab Neumarkt startet um 22.30 Uhr. Selber fahren müssen Bürger in Stadt und Landkreis Osnabrück in der Silvesternacht aber nicht: Der Nachtbus sammelt Gäste um 1.00 Uhr, 2.05 Uhr und 3.10 Uhr an der Kamp-Promenade ein. Für die ganz späten Nachtschwärmer dreht der Nachtbus um 4.15 Uhr noch eine Extrarunde. Die vier Abfahrtzeiten gelten ebenfalls für die Linien N273 und N276. Für den Nachtbus Melle gilt es Sonderfahrzeiten zu beachten: Die N381 startet um 1.00 Uhr, 2.00 Uhr und 4.10 Uhr am Neumarkt.

An Neujahr fahren die Busse wie an Sonn- und Feiertagen. Betriebsbeginn ab Neumarkt ist um 9.45 Uhr.

Es sind gesonderte Regelungen einzelner Linien möglich.



Für die Feiertage gilt der Hinweis an die Fahrgäste, die ergänzenden Informationen in den jeweiligen Fahrplanbüchern zu beachten. Alle Informationen gibt es auch online unter www.vos.info/feiertagsverkehr.