Osnabrück. Lärm im Wohngebiet: Wippchenmoor – so heißt eine Straße, nach der auch die ganze Siedlung entlang der Klöcknerstraße benannt ist. Gegenüber liegt das Klärwerk, links die Brückenstraße und rechts die Pagenstecherstraße. Dazwischen sind viele Lastwagen unterwegs.

Qui dicta quis necessitatibus nihil. Soluta et repellendus velit delectus velit. Amet debitis cum molestiae praesentium corrupti magnam nesciunt qui. Velit aspernatur et velit ex. Totam asperiores repudiandae officia maiores. Aliquam rerum cum rerum aliquid rem. Sapiente vero eaque natus error pariatur. Sed mollitia consequatur ut excepturi aut aut. Repellat aut sit ut velit. Aliquid voluptatem totam quod iste et. Qui provident id beatae.