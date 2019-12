Martin Schmeing ist bei Christian Steiffen und den Angefahrenen Schulkindern aktiv. Am Montag fungiert er als Vorstand des Uhu Clubs beim Weihnachtsfest in der Scholle. Foto: David Ebener

Osnabrück. Die Menschen in Osnabrück brauchen einen Verein, ist Martin Schmeing überzeugt. Ihnen gibt der Uhu Club ein Zuhause. Am Montag, 23. Dezember, lädt er in die Scholle in der Schrebergartensiedlung an der Limberger Straße zum Weihnachtsfest. Der Vereinsvorstand führt dann eine Choreografie auf, die jeder kennt.