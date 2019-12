Weihnachtsgeschäft zeigt: Osnabrücker Innenstadt ist noch lange nicht tot

Gute Zeiten trotz Online-Handel in der Osnabrücker Innenstadt. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Dem Online-Handel die Stirn bieten – das ist eine Aufgabe, an der schon etliche Einzelhändler in Deutschland gescheitert sind. In Osnabrück gelingt dieses Vorhaben offenbar, wie das Fazit zum Weihnachtsgeschäft zeigt. Doch sich entspannt zurücklehnen, das wäre fatal. Ein Kommentar.