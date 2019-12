Osnabrück. Spannend: Wenn bei Büchern davon die Rede ist, dass sie „aufgeschlagen“ werden, bedeutet das eigentlich nicht, sie von vorne oder auf einer bestimmten Seite aufzublättern. Die Redewendung ist in Wirklichkeit schon ganz alt. Früher musste nämlich Büchern mit Holzeinbänden wirklich ein Faustschlag auf den Buchdeckel versetzt werden, damit sich die oftmals verrosteten oder verbogenen Metallschließen öffnen ließen, die zum Zusammenhalten an den Seiten angebracht waren.

Nachdem Felix (8) gestern bei der Adventstürchen-Aktion in der Diözesanbibliothek als erster ein solches, wie er sagte, „abgeschlossenes Buch“ gefunden hatte, zeigte Christine Möller, die Chefin der Büchersammlung des Bistums, ihm und den anderen Kindern, wie sie geöffnet werden und erklärte, was es mit dem Begriff „aufschlagen“ auf sich hat. Das Aufschlagen eines Buchs demonstrierte sie an einem „Römischen Psalter“, also einer in Altlatein geschriebenen Sammlung der Psalmen aus der Bibel, der aus dem Jahr 1756 stammt.



Der Nachmittag in der Diözesanbibliothek, die nach den Worten von Möller über einen Bestand von 85.000 Büchern verfügt, von denen das älteste aus dem Jahr 1511 stammt, war ein rundum gelungenes Angebot für die Kinder. Möller erklärte ihnen zunächst, nach welchem System Bücher in die Regale einer Bibliothek einsortiert werden und wie sich mit einer Suche im Katalog Bücher oder Aufsätze zu bestimmten Themen darin auffinden lassen. Danach unternahm sie mit ihnen einen Rundgang durch die im Obergeschoss des Priesterseminars und seiner Nachbargebäude untergebrachte Bibliothek, in der sich die Kinder auch zeitweise allein zwischen den Regalen bewegen und auch wirklich alte Bücher herausnehmen und sich ansehen oder Nachfragen dazu stellen durften.

Dabei fiel Jarno (8) beispielweise ein Buch aus dem Jahr 1846 in die Hände. Als er scherzte, dass ihn die Räume mit ihren verwinkelten Teppen und hohen Bücherregalen wirklich ein bisschen an die magische Schulbibliothek auf Schloss Hogwarts in den „Harry Potter“-Büchern von Joanne K. Rowling erinnerten und er fast darauf warten würde, gleich dem Titelhelden zu begegnen, sagte die Bibliotheksleiterin, dass Harry nicht dabei sei, weil er sich gerade „in Klausur“ befinde – also irgendwo hinter verschlossenen Türen. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass Jarno gerade mitten im dritten Teil der Bücherreihe ist und sie total spannend findet.

Unter den neun Mädchen und Jungen, die sich an dem Adventstürchen-Angebot in der Bibliothek beteiligten, waren mehrere echte „Leseratten“. Die Brüder Jonas (8) und David (11) beherrschten es beispielsweise fast aus dem Effeff, auch altdeutsche Schrift zu lesen. Wie sie berichteten, hatte ihnen der Großvater beigebracht, die alte Schrift zu lesen, in der die Buchstaben viel mehr Schnörkel haben als heute und ganz anders aussehen. Als sich alle in einem Regal mit (doppelt vorhandenen) Büchern zum Mitnehmen bedienen durften, wählten die beiden Brüder als erstes ein Buchgeschenk für den Großvater aus. Christine Möller hatte David spontan dazu eingeladen, dass er sich mit seinem jüngeren Bruder an der Aktion beteiligen durfte.

Bei dem Rundgang durch die Bibliothek zeigte Möller zahlreiche besonders wertvolle alte Bücher, bei denen die Kinder teilweise auch die Seiten umblättern durften. Ein echter Schatz war zum Beispiel ein Buch mit einem Teil des Originaltexts des Vertrages zu dem in Osnabrück und Münster beschlossenen „Westfälischen Frieden“ (1648), das aus dem Jahr 1735 stammt. Der Friedensvertrag, der das Ende des 30-jährigen Krieges besiegelte und an den in Osnabrück jedes Jahr mit dem Steckenpferdreiten erinnert wird, nimmt drei dicke Bücher mit jeweils fast 800 Seiten ein.

Als sie in einem Magazin der Bibliothek auf Bücher aus dem Nachlass der berühmten in Osnabrück geborenen Theologin Elisabeth Gössmann (1928-2019) stießen, erklärte Christine Möller, dass solche vererbten Bücherbestände in der Bibliothek aufbewahrt werden, um künftig weitere Forschungen daran zu ermöglichen. Bei der Durchsicht der Bücher von Gössmann, die eine prominente Vertreterin der feministischen Theologie war, sei besonders häufig der Kommentar „Alles Quatsch“ gefunden worden. Zum Abschluss des Nachmittags in der Bibliothek wurden die Kinder beschenkt: Christine Möller händigte allen einen Schokonikolaus und eine kleine Engelsskulptur aus Drahtgeflecht aus. Tim (8) fand es so spannend in der Bibliothek, dass er bei Abholen als erstes seine Mutter und die große Schwester zum Stöbern in die Regalreihen führte. „Und Bücher funktionieren eben doch“, freute sich Christine Möller.