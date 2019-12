Osnabrück. Auf eine neue Weise möchte das Theater Liberi aus Köln das klassische Märchen „Schneewittchen“ erzählen. Am Sonntag, 29. Dezember, gastiert es in der Osnabrück-Halle.

Das Märchen von Schneewittchen wurde vorgelesen, verfilmt und gespielt. Nun wird es als Musical auf die Bühne gebracht. Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker haben Musik und Lieder geschrieben, die zu der Geschichte passen. „Musikalisch bekommt das Publikum einiges geboten: opulente Big Band-Arrangements, rockige und soulige Popsongs in einer Symbiose aus Analogem und Elektronischem, aber auch ergreifende Balladen und genreübergreifende Ohrwürmer“, wird Kloppenburg in einer Presse-Mitteilung des Theater Liberis zitiert.

„Spieglein, Spieglein an der Wand ..."

An der Geschichte selbst ändert sich nichts. Auch nicht an der alles entscheidenden Frage nicht: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Dadurch werden die Ereignisse ausgelöst, die das naive Schneewittchen zur Feindin der bösen Königin macht. Doch am Ende siegt der Mut, die Hilfsbereitschaft und die Entschlossenheit über die Eitelkeit und die Missgunst.

Die Aufführung des Musicals „Schneewittchen“ in der Osnabrück-Halle beginnt am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr. Eintritt: 22 bis 30 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

