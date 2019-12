In Niedersachsen könnte es bald die erste Feuerwehrpflicht geben. Droht so etwas auch in unserer Region? Foto: dpa/NOZ

Osnabrück. Wer sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, muss jederzeit einsatzbereit sein. Auf Wangerooge droht nun erstmals in Niedersachsen eine Feuerwehrpflicht, weil es nicht genug Freiwillige gibt. Ist das auch in unserer Region denkbar? Darum geht es heute in "Immer der Hase nach".