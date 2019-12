Osnabrück . Mit einem Repertoire aus platt-und hochdeutsch gesungenen Liedern gastierte am Dienstag die Band Godewind in ihrem Jubiläumsjahr auf ihrer "Weihnachtstour 2019" im gut besuchten Kongress-Saal der Osnabrück-Halle.

Gegen 19.30 Uhr füllt sich allmählich der Saal. Auf der Bühne vor segelartig aufgebundenen Vorhängen stehen Schlagzeug, Keyboard, Mikrofone und Perkussion bereit. Applaus kommt auf, als die fünf Bandmitglieder pünktlich um 20 Uhr erscheinen und Sängerin Anja Bublitz mit dem plattdeutschen Lied "Wiehnachtstied" auf einen Abend einstimmt, der ganz im Zeichen von Weihnachten und Nostalgie steht.

Am Dienstag standen im gut besuchten Kongress-Saal der Osnabrück-Halle alle Zeichen auf nordisches Flair und jenen guten Wind, für den die Band Godewind aus Schleswig-Holstein seit nunmehr 40 Jahren von ihren Fans geliebt wird. Ihr Jubiläumsjahr hatte die Band denn auch in ihre "Weihnachtstour 2019" eingebunden und ein Programm erarbeitet, das aus vor der Tour ermittelten Wunschliedern der Fans bestand. Um dabei möglichst viele Titel berücksichtigen zu können, waren Lieder wie das fröhliche "De Schneemann" oder das besinnlich-leise "Lies, ganz lies" zu einem Weihnachts-Medley zusammengefasst. Ansonsten bewiesen Anja Bublitz (Gesang), Godewind-Gründungsmitglied Gerd Jürgen "Shanger" Ohl (Gesang, Keyboards, Akkordeon), Heiko Reese (Gesang, Schlagzeug, Perkussion, Akkordeon), Sven Zimmermann (Gesang, Gitarre, Bass, Kontrabass) und Gastspieler Holger "Holly" Petersen (Gitarre) einmal mehr, dass Folk und Pop auch mit platt- und hochdeutschen Texten funktioniert. Während etwa "Hör op dien Hart" auf wohlige Weise Hoffnung und Trost vermittelte, strömte "Wo is de Tied bloß bleben" ähnlich leise Melancholie aus wie der Song "Winternebel".

Dass Godewind auch ironische Töne anschlagen kann, bewies die Band wiederum mit dem Lied "De Gutschienerie", in der sie die Vorliebe für das Verschenken von Gutscheinen aufs Korn nahm. Da wirkte das Erscheinen eines Weihnachtsmannes mit Geschenkesack gegen 21.50 Uhr schon wie eine Art Gegenreaktion. Und weil auch Märchen zur Weihnachtszeit gehören, steuerte Heiko Reese die auf Plattdeutsch erzählte Geschichte einen neumodischen Familie bei, die sich ausschließlich mit elektronischen Gaben beschenkt, mit denen sie allerdings nach einem Stromausfall nichts anfangen kann. Auch der von Anja Bublitz gesungene Song "Gewicht der Stimme" vermittelte stille Hoffnung in unsicheren Zeiten. Die strömte auch das Lied "Klang der Stille" aus, der an dem Simon & Garfunkel-Klassiker "Sound of Silence" angelehnt war. Mit ihrer Version von Leonard Cohens "Hallelujah" beendete Godewind nach zweieinhalb Stunden ihr vorweihnachtlich-wohliges Konzert.