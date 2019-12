Osnabrück . Mit der Reform des Ladenöffnungsgesetzes in Niedersachsen im Frühsommer dieses Jahres wurden auch die Ladenöffnungszeiten für den 31. Dezember neu geregelt. So lange dürfen die Geschäfte geöffnet haben.

Mitte Mai hatte der Niedersächsische Landtag die Änderung beschlossen. „Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die meisten Verkaufsstellen nicht nur Heiligabend, sondern in diesem Jahr erstmals auch an Silvester um 14 Uhr geschlossen werden müssen“, wird Helga Conrad, Beraterin bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, in einer Pressemitteilung zitiert. Ausnahmen für den Verkauf über 14 Uhr hinaus gebe es nur für Apotheken, Tankstellen und Verkaufsstellen in Bahnhöfen, Flug- und Fährhäfen und nur zu den im Gesetz genannten Zwecken, teilt die IHK mit.

Auch der Verkauf von Feuerwerk, der am 28. Dezember beginnt, endet somit am 31. Dezember bereits um 14 Uhr. In dieser Zeit dürfen Erwachsenen Raketen, Batterien oder auch Verbundfeuerwerk der Kategorie F2 verkauft werden.