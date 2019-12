Osnabrück. Weihnachten ist das Fest der Liebe – und der Musik. Aber nicht nur in den Kirchen wird gesungen. In den Osnabrücker Clubs werden zum Fest Rock’n’Roll, Blues und Tango aufgetischt. Es gibt auch lange Beine und Muskeln zu sehen.

Sie sehen aus wie eine Band aus der Hochzeit Hair-Metals und machen auch solche Musik. John Diva and the Rockets of Love zollen am 2. Weihnachtstag ihren Tribute an Gruppen wie Aerosmith, Guns’n’Roses, Mötley Crüe oder Van Halen.

Dabei ist das Wort „Tribute“ nur bedingt als Synonym für Coverband zu verstehen. Zwar gründete Sänger John Diva 2013 die Love Rockets als Tribut-Act, um den Melodic-Rock- und Hair-Metal-Bands der Achtzigerjahre nachzueifern, doch er stellte bald fest, dass es mehr zu holen gibt, wenn er nicht nur Evergreens wie „Here I go again“, „Living On A Prayer“ oder „Paradise City“ covert.

Also stellte der Mann aus San Diego eine Rock-Show auf die Beine, die von sich reden machte. Er holte Cheerlerader mit langen Beinen auf die Bühne, sammelte Studiomusiker und Rock-Veteranen um sich und zwängte sie in enge Hosen. Und er hat Glück: Bands wie Steel Panter oder The Darkness haben die glamouröse Version des Hard Rocks wieder salonfähig gemacht.

Das Konzert von John Diva and the Rockets of Love im Rosenhof beginnt am 26. Dezember um 20 Uhr. Im Vorprogramm spielt die Band We Sell The Dead. Tickets gibt es unter www.deinticket.de.

Etwas rauer als bei John Diva geht es bei The Reverend Andrew James Gang feat. Ski King im Bastard Club zu. Die Band spielt zeitgleich wie die Kollegen im Rosenhof.

Die sechsköpfige Gruppe wandelt auf den Spuren von Bosshoss. Sie spielen Country-Musik, der stark vom Rockabilly angehaucht ist. Angeführt wird die Gang von Andrew James Witzke alias Ski King. Die Musiker spielen überwiegend die Songs von anderen Musikern. Das machen sie auf eine aberwitzige Weise. Vor allem ihre Version von „Stayin‘ alive“ von den Bee Gees sollte kein Auge trocken lassen. Der Ski King bildet mit seinem tiefen Organ die Antipode zu den Falsett-Stimmen der Gibb-Brüder. Das wird ein Fest.

Das Konzert von The Reverend Andrew James Gang feat. Ski King im Bastard Club beginnt am 26. Dezember um 20 Uhr. Tickets erhältlich unter www.carlos-konzerte.de.

Ebenfalls um 20 Uhr beginnt das Tango-Konzert mit Julie und Andreas Rokseth im Piesberger Gesellschaftshaus. Die Geschwister aus Trondheim in Norwegen kommen mit Harfe und Bandoneon nach Osnabrück und spielen Tango Argentino. Julie (29) und Andreas (25) sind in ihrem Heimatland, in Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Argentinien – unter anderem beim größten Tangofestival der Welt – und Deutschland aufgetreten. Am 2. Weihnachtstag spielen sie Werke von Astor Piazzolla, Sebastian Piana und Anselmo Aita sowie nordischem Folk und von klassischer Musik inspirierten Eigenkompositionen.

Das Konzert von Julie und Andreas Rokseth im Piesberger Gesellschaftshaus beginnt am 26. Dezember um 20 Uhr. Tickets sind unter www.tangofuego.de erhältlich.

Schon am 25. Dezember beginnt der Reigen der traditionellen Weihnachtskonzerte der Blues Company im Blue Note. Am Mittwoch spielt sie ein akustisches Konzert, am Donnerstag und Freitag kommen The Fab. B C Horns & The Soul Sistaz dazu.

Infos unter www.cinema-arthouse.de.

Wer am 2. Weihnachtstag keine Lust auf Rock oder andere Live-Musik hat, sich aber Kerle ansehen will, kann zu "Christmas on the Rocks" ins Alandao gehen und den Strippern von „Sixx Paxx“ bei ihrer Arbeit zusehen. Die machen sich ab 22 Uhr nackig. Freier Eintritt bis 23.30 Uhr.

Infos unter www.alando-palais.de.